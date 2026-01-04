جنايات الانبار: السجن المؤبد بحق مدان بحوزته 200 ألف حبة مخدرة

أصدرت محكمة جنايات الانبار، يوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، ضبط بحوزته 200 ألف حبة مخدرة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن "محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات".

وأضاف أن "المدان ضبطت بحوزته 200 ألف حبة من نوع الامفيتامين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مبينا أنه "صدر الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017"