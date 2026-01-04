الأخبار

محلل سياسي : : مجلس النواب مازال يدار من قبل محمد الحلبوسي


رأى المحلل السياسي قاسم التميمي، ان مجلس النواب مازال يدار من قبل محمد الحلبوسي ولكن من خلف الكواليس.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب قد انتخب هيبت رئيسا له، ولكن لولا وجود محمد الحلبوسي لما حصل على المنصب، وبالتالي فان الاخير سيبقى فاعلا ويدير مجلس النواب من وراء الكواليس".

واضاف ان "العملية تدار من قبل رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية، وبالتالي فأن هيبت ليس له تأثير سياسي قوي بقدر التأثير الذي يمارسه الحلبوسي، خصوصا ان رئيس البرلمان الحالي قد حصل على الماجستير في العلوم السياسية لكنه غير مؤهل لادارة مجلس النواب".

وبين ان "الادارة الفعلية للبرلمان قد تكون بيد الحلبوسي وهذا ان دل على شيء فأنما يدل على خلل كبير في المحاصصة، وقد لعبت التوافقات دورها القوي في اختيار المناصب، على الرغم من الامنيات بأن تعتمد الدورة الحالية على الكفاءة والنزاهة والقدرة، الا انها كما يبدو مازالت في المربع الاول".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر نيابي يكشف عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
ضبط مبالغ من العملة المحلية والأجنبية معده للتهريب في منفذ طريبيل
جنايات الانبار: السجن المؤبد بحق مدان بحوزته 200 ألف حبة مخدرة
محلل سياسي : : مجلس النواب مازال يدار من قبل محمد الحلبوسي
صفقة رئاسة الجمهورية ..الديمقراطي يضغط على الوطني بورقتي العدل والبيئة
القاضي زيدان: الوفاء لقادة النصر يكون ببناء الدولة
بدعم أحزاب كردية..قائد القوة الجوية الأسبق يرشح لرئاسة الجمهورية
عضو في برلمان كردستان : صراعات المناصب أضعفت الإقليم وأدخلته في أزمة سياسية مفتوحة
سياسي كردي يكشف عن فضيحة جديدة ... حكومة الاقليم تتقاضى رواتب 28 الف اسم وهمي
الكمارك تصدر بياناً عن رسوم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك