محلل سياسي : : مجلس النواب مازال يدار من قبل محمد الحلبوسي

رأى المحلل السياسي قاسم التميمي، ان مجلس النواب مازال يدار من قبل محمد الحلبوسي ولكن من خلف الكواليس.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب قد انتخب هيبت رئيسا له، ولكن لولا وجود محمد الحلبوسي لما حصل على المنصب، وبالتالي فان الاخير سيبقى فاعلا ويدير مجلس النواب من وراء الكواليس".

واضاف ان "العملية تدار من قبل رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية، وبالتالي فأن هيبت ليس له تأثير سياسي قوي بقدر التأثير الذي يمارسه الحلبوسي، خصوصا ان رئيس البرلمان الحالي قد حصل على الماجستير في العلوم السياسية لكنه غير مؤهل لادارة مجلس النواب".

وبين ان "الادارة الفعلية للبرلمان قد تكون بيد الحلبوسي وهذا ان دل على شيء فأنما يدل على خلل كبير في المحاصصة، وقد لعبت التوافقات دورها القوي في اختيار المناصب، على الرغم من الامنيات بأن تعتمد الدورة الحالية على الكفاءة والنزاهة والقدرة، الا انها كما يبدو مازالت في المربع الاول".