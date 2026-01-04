سياسي كردي يكشف عن فضيحة جديدة ... حكومة الاقليم تتقاضى رواتب 28 الف اسم وهمي

كشف السياسي الكردي ديدار هافال اليوم الاحد ، ملف فساد وهمي تتقاضى من خلاله اسرة مسعود البارزاني مبالغ مالية طائلة لـ 28 الف موظف وهمي على ملاك سكك الحديد .

وقال هافال في تصريح ل/ المعلومة/ ، ان " لجان مختصة طلبت فتح تحقيق بمشروع وهمي بعد الكشف عن وجود 28 الف موظف على ملاك سكك الحديد رغم ان اربيل لا تتمالك خطوط الحديد وتسير قطارات داخلية او خارجية ما يضع العائلة المالكة في موقف حرج ازاء كشف ملفات فساد سكك الحديد غير المشيدة ولا وجود لها على ارض الواقع".

واضاف ان" عائلة مسعود البارزاني تسيطر بشكل مطلق على هذا المشروع الذي يعد من اكبر المشاريع الوهمية في اربيل ، مبينا ان" حكومة الاقليم تتقاضى رواتب الموظفين الوهميين المنسوبين على الشركة العامة لسكك حديد العراق وان ما اثير حول علم الشركة المعنية بهذا المشروع عاري عن الصحة وعلى الجهات الرقابية فتح تحقيق موسع حول الجهة التي تقف وراء انشاء مشروع وهمي دون علم حكومة المركز ، مؤكدا ان" الجهات المعنية استغربت من صرف رواتب موظفين لدائرة لا تمتلك اي مشروع سككي لها في الاقليم ".