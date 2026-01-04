رئاسة البرلمان تتفق على عقد 8 جلسات في الشهر الواحد

اتفقت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد ( 4 كانون الثاني 2026 )، على عقد 8 جلسات في الشهر الواحد، ضمن خطة لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

وذكر إعلام المجلس في بيان أن "الاجتماع بحث عدداً من الملفات المتعلقة بعمل المجلس، مع التركيز على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش الاستعدادات وتهيئة جدول أعمال شهري يشمل ثماني جلسات، مع التأكيد على سرعة تشكيل لجان المجلس الدائمة لممارسة دورها الكامل".

وأكد البيان أن "هذه الخطوات ستبدأ بتشكيل لجنة من رؤساء الكتل النيابية في جلسة يوم غد الاثنين، لتقديم مقترح لرئيس المجلس ونائبيه يتضمن توزيع أعضاء المجلس على اللجان النيابية وفق النظام الداخلي والاستحقاقات الانتخابية، مع مراعاة الاختصاص".