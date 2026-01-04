اختيار شاخوان عبد الله رئيساً لكتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية

أفاد مصدر نيابي، اليوم الأحد، باختيار نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، رئيساً لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي.

وذكر المصدر ، أن "قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني قررت اليوم اختيار شاخوان عبد الله لتولي رئاسة الكتلة في مجلس النواب للدورة الحالية".

ويأتي هذا الاختيار في إطار ترتيب الأوراق السياسية للكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، تزامناً مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة.