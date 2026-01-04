القبض على صاحب شركة عمالة وامرأة اعتدوا على عاملة أجنبية في الكرادة

ألقت القوات الأمنية، اليوم الأحد، القبض على شخص يدير شركة للعمالة الأجنبية وامرأة؛ إثر إقدامهما على ضرب وتعنيف عاملة منزلية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني ، بأن "قوة أمنية تحركت فور تلقيها بلاغاً عن تعرض عاملة من الجنسية الإثيوبية لاعتداء جسدي عنيف من قبل مستخدمتها (المرأة) وبالاشتراك مع صاحب شركة العمالة التي استقدمتها".

وأضاف المصدر أن "الاعتداء أسفر عن إصابة العاملة بجروح وكدمات شديدة في اليدين والساقين، ما استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأكد المصدر أنه "تم توقيف المتهمين واقتيادهما إلى المركز الأمني المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، تمهيداً لعرضهما على القضاء".