قيادة قوات الحدود تحبط تهريب ربع مليون حبة مخدرة غربي الأنبار

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأحد، عن إحباط محاولات نوعية لتهريب كميات ضخمة من الحبوب المخدرة باستخدام "بالونات هوائية" عبر الشريط الحدودي في محافظة الأنبار، إذ ذكرت القيادة في بيان، أنها أحبطت محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات هوائية على الشريط الحدودي العراقي الدولي غربي محافظة الأنبار؛ إذ تمكنت مفارز الفوجين الأول والثالث في لواء الحدود السادس، وفي عمليتين منفصلتين، من رصد بالونين هوائيين عبر الكاميرات الحرارية والتعامل معهما وإسقاطهما.



