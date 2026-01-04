الموارد المائية: انجاز خطة كري وإزالة القصب في بغداد بالكامل

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن إنجاز خطة كري وإزالة القصب في بغداد بالكامل، حيث ذكر بيان للوزارة، ان "وزارة الموارد المائية/دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر موقع بغداد خلال عام 2025 أنجزت كري الأنهر ورفع الترسبات بكمية إجمالية بلغت 3,340,779م3، وإزالة القصب والنباتات المائية الضارة، ضمن خطتها السنوية وخارجها بمساحة 2,411,020م2، باستخدام الآليات التخصصية والساندة لها".

كذلك أضاف ان "الأعمال شملت كري ورفع الترسبات ضمن قاطع العمل من جسر المثنى إلى جسر الطابقين بكمية (842,339) م³، وإزالة القصب بمساحة (88,880) م²، وبنسبة إنجاز 100%".

كما لفت الى ان "الموقع نفذ أعمال كري أمام مأخذ محطات الإسالة لمعالجة الشح المائية وضمان إيصال المياه، بكمية (1,259,034) م³، وإزالة قصب بمساحة (1,166,795) م²، إضافة إلى أعمال مشروع كري نهر دجلة داخل بغداد، والتي تضمنت كري (1,239,406) م³ وإزالة قصب بمساحة (1,155,345) م²".

وتابع ان "موقع بغداد شارك في إزالة التجاوزات من ضفتي نهر دجلة وتطويرهما، كما جهّز دوائر الدولة بمادة الزميج النهري ضمن حملة «بغداد أجمل»، وساهم في إنشاء السدة الترابية لكورنيش الكريعات".