عدنان فيحان :المرحلة المقبلة تستوجب تغليب لغة الحوار والتفاهم والعمل الجاد على معالجة الملفات ذات الأولوية

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي"أن المرحلة المقبلة تستوجب تغليب لغة الحوار والتفاهم ، والعمل الجاد على معالجة الملفات ذات الأولوية ، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وتحقيق تطلعات المواطنين في الإصلاح والبناء.

جاء ذلك خلال استقباله جموع المهنئين من مختلف أطياف المجتمع اليوم، بمناسبة انتخابه نائباً أول لرئيس مجلس النواب وقال بحسب بيان لمكتبه الاعلامي أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة ، وتتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الشعب العراقي ، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب