الاتحاد الوطني الكردستاني يقترب من حسم مرشح رئاسة الجمهورية


كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، عن عزم الاتحاد عقد اجتماع قريب للمكتب السياسي، لمناقشة جملة من الملفات السياسية، في مقدمتها شغل المناصب السيادية، ومنها منصب رئاسة الجمهورية.

وقال خوشناو، في تصريح صحفي، إن "داخل أطر الاتحاد أسماء متعددة مطروحة ستُبحث خلال الاجتماع المرتقب"، مؤكداً أن "جميع الخيارات ما زالت مفتوحة، ولا يوجد حتى الآن اسم محسوم بشكل نهائي".

وأضاف أن "الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام محترمة، وبعضها ينسجم مع آليات وبرامج الاتحاد الوطني، إلا أن ذلك لا يعني اعتمادها رسميا"، مشددا على أن "الحسم يتم حصراً داخل مؤسسات الحزب ووفق السياقات التنظيمية المعتمدة".

وأوضح خوشناو أن "الاتحاد الوطني سيمضي، ضمن المدة التي حددتها رئاسة مجلس النواب، باتجاه تقديم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية"، لافتاً إلى أن "الاتحاد يجري مباحثات مكثفة مع أطراف سياسية مؤثرة قبل الاجتماع وأثناءه وبعده، واصفاً هذه المداولات بأنها مهمة جدا".

وأكد أن "الاتحاد الوطني يحترم إرادة جميع الأطراف، ويرفض تجاوز أي طرف في العملية السياسية"، مطالباً في الوقت نفسه باحترام إرادة الاتحاد في اختيار مرشحه، مشيراً إلى أنه في حال تعذر التوافق، ولا سيما مع موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن الاتحاد سيمضي بخياراته ضمن الأطر الدستورية.

وختم خوشناو بالتأكيد على أن "الاتحاد الوطني الكردستاني سيقدم مرشحه خلال الساعات المقبلة، وقبيل انتهاء المدة القانونية إلى رئاسة مجلس النواب".

ويأتي تحرك الاتحاد الوطني الكردستاني لحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية في ظل احتدام الخلافات الكردية – الكردية، ولا سيما بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حول أحقية ترشيح المنصب الذي يُعد من حصة المكوّن الكردي وفق التفاهمات السياسية بعد عام 2003.

وشهدت الدورات السابقة تنافساً حاداً بين الحزبين على هذا المنصب، ما أدى في بعض المراحل إلى تأخير حسم الاستحقاق الدستوري وانعكاس ذلك على استكمال تشكيل السلطات الاتحادية.

ومع انطلاق أعمال الدورة النيابية السادسة وتحديد رئاسة مجلس النواب سقفاً زمنياً لتقديم المرشحين، يسعى الاتحاد الوطني إلى توحيد موقفه الداخلي أولاً، ثم المضي في مشاورات سياسية أوسع لضمان تمرير مرشحه، مع تأكيده الالتزام بالمسارات الدستورية في حال تعذّر التوافق السياسي.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
