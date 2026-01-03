الاتصالات تصدر طابعًا بريديًا تخليداً لذكرى استشهاد قادة النصر

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، إصدار طابع بريدي تخليداً لقادة النصر بمناسبة ذكرى استشهاد ابو مهدي المهندس.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وباشراف وزيرة الاتصالات هيام الياسري ولمناسبة ذكرى استشهاد قائد النصر المجاهد ابو مهدي المهندس وكوكبة من شهداء العزة والكرامة على أرض طريق مطار بغداد الدولي في ٣/كانون الثاني 2020، تم اصدار طابعاً بريدياً تخليداً لدماءهم الزكية في هذه الذكرى الاليمة".

واضافت أن "الشركة العامة للبريد والتوفير ستقوم باطلاقه للهواة والخدمات البريدية من خلال منافذها الرسمية".