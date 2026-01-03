الشيخ الخزعلي يدعو القوات الأمنيّة إلى القيام بواجبها بحزمٍ في مكافحة الخارجينَ على القانون

دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، القوات الأمنيّة إلى القيام بواجبها بحزمٍ في مكافحة الخارجينَ على القانون، معلناً في الوقت نفسه البراءة من المتورطين بتهديد السلم الأهلي.

وقال الشيخ الخزعلي في بيان، "منذُ فترةٍ طويلةٍ ومحاولاتُ إيقاع الفتنةِ بين أبناءِ المُحافظة الواحدةِ مُستمرةً، واستطعنا بفضلِ الله من تجاوز أحداثٍ أليمةٍ كان ذُروتها في اغتيال الشهيد القائد وسام العلياوي وأخيه بطريقةٍ وحشيةٍ ومن ثَم اغتيال أخيهم الثالث".

وأضاف "لكنَّنا قرّرنا وما زلنا باللجوء إلى القانون في حل هذه القضايا، لكي لا يستغلها المُتصيدون بالماء العَكر في إحداثِ الفتنة. لذلك نُؤكّدُ على الجميع باللجوء إلى القانون في كلِّ حدثٍ، ونُهيب بقواتنا الأمنيّة القيام بواجبها بحزمٍ ودقة في مكافحة المُجرمينَ والخارجينَ على القانون".

وأتم: "مِن ناحيتِنا نُعلنُ براءتنا مِن كلِّ من يتورط في أيِّ فعلٍ يُهدد السِلمَ الأهليَّ ويُعرضُ حياة الناس إلى الخطر".