رئيس القضاء يؤكد أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة.

وذكر بيان لمكتبه ان القاضي زيدان التقى اليوم السبت الموافق 3 / 1 / 2026، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته إلى مدينة اربيل.

وأكد رئيس المجلس، وفق البيان، "أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة بموجب القانون".

من جانبه، أشاد مسعود بارزاني "بدور القضاء في ترسيخ احترام المدد الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".