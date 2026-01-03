التقاعد العامة: إطلاق رواتب الجرحى والمصابين الذين توقفت رواتبهم

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت، عن إطلاق رواتب جميع الجرحى والمصابين خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث ذكر بيان للهيئة، أنه "سيتم إطلاق الرواتب التقاعدية لجميع الجرحى والمصابين الذين توقفت رواتبهم خلال الشهر الأول من عام 2026، نتيجة إجراءات تحديث البيانات وإثبات الحياة".

كما لفت إلى، أنه "وبناءً على توجيهات رئيس هيئة التقاعد الوطنية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق رواتبهم التقاعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة، لحين استكمال إجراءات التدقيق والتحديث إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة أقسام ومديريات هيئة التقاعد الوطنية".