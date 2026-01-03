الرئيسية
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : عام ٢٠٢٦ اخطر الاعوام، سبل مواجهة الاخطار واحباطها، لماذا تحدّث اهل البيت ع عن المخاطر المستقبلية عشية الظهور الشريف
وكالة انباء براثا
119
2026-01-03
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : عام ٢٠٢٦ اخطر الاعوام، سبل مواجهة الاخطار واحباطها، لماذا تحدّث اهل البيت ع عن المخاطر المستقبلية عشية الظهور الشريف
عصو في الديمقراطي الكردستاني : الاثنين المقبل سيشهد حسم تسمية وترشيح الأسماء لمنصب رئاسة الجمهورية
الزركاني يتسلم قيادة شرطة بابل ويتعهد بضمان استقرار المحافظة
بالصور.. توافد واسع للمعزين في موقع استهداف قادة النصر ببغداد
العراق يؤكد ضرورة حماية مصالح الشعب اليمني وتعزيز الاستقرار والتنمية
امام جمعة النجف : المسار السياسي في العراق يجري بانسيابية عالية وبانتظار اكمال انتخاب الرئاسات الباقية
رئيس مجلس محافظة البصرة يدعو الكتّاب والمؤرخين لتوثيق سيرة الشهداء قادة النصر
شوان الداودي يعلن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية
مقتل واصابة 12 شخصا في نزاع عشائري بديالى
القبض على مبتز ساوم امرأة وهددها في بغداد
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
