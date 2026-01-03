الأخبار

عصو في الديمقراطي الكردستاني : الاثنين المقبل سيشهد حسم تسمية وترشيح الأسماء لمنصب رئاسة الجمهورية


أكّد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، اليوم الجمعة ( 2 كانون الثاني 2026 )، أنّ يوم الاثنين المقبل سيشهد حسم تسمية وترشيح الأسماء لمنصب رئاسة الجمهورية، مبينا أنّ هذا المنصب يُعدّ استحقاقا دستوريا للمكوّن الكردي.

وأوضح كريم في حديث صحفي، أنّ هناك زيارات مرتقبة إلى بغداد، مع إمكانية التوصّل إلى اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشّح واحد، مشيرا إلى أنّه في حال عدم الوصول إلى اتفاق، فإنّ موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود بارزاني واضح، ويتمثّل بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية من الفضاء الوطني الكردي.

وأضاف أنّ آلية الترشيح، بحسب ما طرحه بارزاني، تقوم على ثلاث نقاط أساسية، أوّلها أن يحدّد برلمان إقليم كردستان وبالأغلبية المرشّح لمنصب رئاسة الجمهورية، باعتبار أنّ المنصب استحقاق للمكوّن الكردي وليس لحزب معيّن، حتى وإن كان المرشّح مستقلا.

وتابع أنّ النقطة الثانية تتعلّق بالكتل الكردية في مجلس النواب العراقي، البالغ عدد مقاعدها 62 مقعدا، حيث يتم اختيار مرشّح واحد بالأغلبية، فيما تتمثّل النقطة الثالثة بعقد الأحزاب السياسية اجتماعا لاختيار المرشّح أيضا وفق مبدأ الأغلبية.

وشدّد كريم على أنّ هذه المطالب الثلاثة هي الإطار الذي طرحه مسعود بارزاني بخصوص آلية ترشيح منصب رئيس الجمهورية، مؤكّدا أنّ الزيارات إلى بغداد أو أي مكان آخر تهدف إلى تنفيذ إحدى هذه الآليات، ولا يجوز لأي حزب احتكار منصب رئاسة الجمهورية أو الانفراد به بالاستقواء على باقي الأطراف، بما في ذلك الاعتماد على الإطار التنسيقي للحصول على المنصب.

وتتحرّك مواقف الأحزاب الكردية في ملف رئاسة الجمهورية تحت ضغط مهلة نيابية واضحة حدّدها الدستور وإجراءات مجلس النواب في دورته السادسة. فبعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان في 29 كانون الأوّل 2025، بات المجلس ملزماً بانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ هذه الجلسة، وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي تلي انتخاب رئاسة البرلمان. 

وعملياً، فتحت رئاسة مجلس النواب باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من 31 كانون الأوّل 2025 ولغاية 5 كانون الثاني 2026، قبل أن تُرجِئ الجلسة إلى الخامس من الشهر نفسه، في إشارة إلى رغبة الكتل بحسم أسماء المرشحين خلال هذه النافذة الزمنية وإدراج الانتخابات على جدول الأعمال قبل انتهاء المهلة الدستورية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عصو في الديمقراطي الكردستاني : الاثنين المقبل سيشهد حسم تسمية وترشيح الأسماء لمنصب رئاسة الجمهورية
الزركاني يتسلم قيادة شرطة بابل ويتعهد بضمان استقرار المحافظة
بالصور.. توافد واسع للمعزين في موقع استهداف قادة النصر ببغداد
العراق يؤكد ضرورة حماية مصالح الشعب اليمني وتعزيز الاستقرار والتنمية
امام جمعة النجف : المسار السياسي في العراق يجري بانسيابية عالية وبانتظار اكمال انتخاب الرئاسات الباقية
رئيس مجلس محافظة البصرة يدعو الكتّاب والمؤرخين لتوثيق سيرة الشهداء قادة النصر
شوان الداودي يعلن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية
مقتل واصابة 12 شخصا في نزاع عشائري بديالى
القبض على مبتز ساوم امرأة وهددها في بغداد
البصرة: إلقاء القبض على 45 شخصا لمخالفتهم الآداب العامة وإطلاق العيارات والألعاب النارية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك