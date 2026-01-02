الزركاني يتسلم قيادة شرطة بابل ويتعهد بضمان استقرار المحافظة

باشر قائد شرطة محافظة بابل الجديد، اللواء عباس الزركاني، اليوم الجمعة، ( 2 كانون الثاني 2026 )، مهام عمله رسمياً خلفاً للقائد السابق اللواء علي كامل الحسناوي، مؤكداً عزمه على تطوير الخطط الأمنية لحماية المواطنين.

وذكر بيان لقيادة شرطة بابل أن "مراسم رسمية أقيمت في مقر قيادة الشرطة شهدت تسلّم اللواء الزركاني مسؤولية قيادة شرطة بابل".

وأكد الزركاني خلال المراسم "حرصه العالي على متابعة الخطط الأمنية كافة وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان الانضباط في مختلف المجالات الأمنية" بحسب البيان.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الخميس، عن يكلف قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي كامل الحسناوي مديراً لمديرية التسجيل الجنائي، فيما كلف اللواء عباس الزركاني قائداً لشرطة المحافظة.