بالصور.. توافد واسع للمعزين في موقع استهداف قادة النصر ببغداد

ذكر إعلام الحشد الشعبي، اليوم الجمعة (2 كانون الثاني 2026)، أن توافدًا واسعًا للمعزين في موقع استهداف قادة النصر على طريق مطار بغداد الدولي وسط العاصمة.

وأفاد في بيان، بأن "موقع استهداف قادة النصر يكتظ بالمعزين من مختلف الفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية، قبل ساعات من انطلاق الفعاليات الرسمية".

وأضاف أن "المنطقة تشهد حضورًا واسعًا للمواكب الحسينية التي تقدّم خدماتها للمشاركين، بما يسهّل انسيابية الحركة ويوفّر الأجواء المثالية لإحياء المناسبة".

ويُعدّ موقع استهداف قادة النصر رمزًا وطنيًا لاستذكار تضحيات القادة الذين كان لهم دور بارز في تحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية، إذ تحوّل إلى محطة سنوية لإحياء الذكرى بحضور رسمي وشعبي واسع، تعبيرًا عن الوفاء لدماء الشهداء وتجديدًا للعهد على المضي في حفظ أمن واستقرار البلاد.