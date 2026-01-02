امام جمعة النجف : المسار السياسي في العراق يجري بانسيابية عالية وبانتظار اكمال انتخاب الرئاسات الباقية

أكد إمام جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبانجي: إن نجاح المسار السياسي في العراق، المتمثل بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وبانتظار انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم انتخاب رئيس الوزراء، تدل أن الأمور تجري بانسيابية عالية ونجاح متواصل، وبآليات صحيحة، جاء ذلك في خطبة الجمعة النجف الاشرف.

وتحدث في ذكرى الشهيدين قادة النصــر ، وقال " نحن ننعم بالأمن ببركة دماء الشهداء، ولا تراجع في المسيرة، ولا قلق على المستقبل،( والله غالب على أمره) والعراق سيكون له في الأيام القريبة دور في تغيير الخارطة العالمية.

وفي اشارة أخرى اجاب السيد القبانجي، على سؤال: كيف نقرأ العراق في عام ٢٠٢٦؟

فقال" نرجو من الله تعالى أن يكون هذا العام محطة تشكيل حكومة خدمات وإعمار ونهوض اقتصادي. وأضاف وبالتزامن مع ولادة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)، نرجو أن يكون هذا العام محطة لمزيد من التقدم في المسار الديني لشعبنا بإذن الله تبارك وتعالى