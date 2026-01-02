رئيس مجلس محافظة البصرة يدعو الكتّاب والمؤرخين لتوثيق سيرة الشهداء قادة النصر

دعا رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، المؤرخين والمدونين والكتّاب وجميع الأدباء في العراق إلى توثيق سيرة وحياة الشهداء قادة النصر، بما يرسّخ في أذهان الجيل المثقف معاني تضحياتهم الجهادية والوطنية، ويجدد العهد مع مسيرة الشهداء.

وقال البدران، على هامش حضوره الحفل المركزي السنوي السادس بذكرى استشهاد قادة النصر ، في البصرة:" ان العهد مع الشهداء يتجدد في كل لحظة، أسوةً بطريق أبي الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)"، مؤكداً أن مسيرتهم كانت صوناً للأرض والعِرض.

واضاف :" ان الواجب يقتضي السير على نهجهم في الدفاع عن المظلومين من أبناء الوطن بقدر المستطاع"، مشدداً على أهمية تدوين مسيرتهم وتاريخهم، كي لا تُشوَّه حقائق تضحياتهم الجهادية الخالدة التي كان لها دور محوري في الدفاع عن العراق ومقدساته "