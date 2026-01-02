البصرة: إلقاء القبض على 45 شخصا لمخالفتهم الآداب العامة وإطلاق العيارات والألعاب النارية

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة ( 2 كانون الثاني 2026 )، إلقاء القبض على (45) شخصا من المخلين بالحياء والآداب العامة والمتورطين بحالات تحرش، إضافة إلى مطلقي العيارات النارية ومستخدمي الألعاب النارية بصورة متهورة خلال ليلة رأس السنة، ضمن إطار الخطة الامنية الخاصة بهذه المناسبة.

وقالت القيادة في بيان إن هذه الإجراءات جاءت من خلال انتشار ومتابعة مفارز الشرطة في عدد من مناطق المحافظة، مبينة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحق جميع الموقوفين.

وأضاف البيان أن قيادة شرطة البصرة استنفرت مفارزها ودوائرها خلال ليلة رأس السنة، وتمكنت من تأمين جميع مناطق المحافظة رغم اتساع مساحتها الجغرافية.