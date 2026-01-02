إصابة رائد بالجيش بنيران "نسيبه" بسبب نزاع على أرض زراعية في البوعيثة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة ( 2 كانون الثاني 2026 )، بوقوع خلاف عائلي بين نَسابة على أرض زراعية في منطقة البوعيثة ضمن قاطع الدورة، تطوّر إلى استخدام سلاح خفيف نوع مسدس، ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة رائد منسوب إلى الجيش العراقي خلال الاستراحة.

وبيّن المصدر أنّ الضابط نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، فيما لاذ الشخص الآخر بالفرار. وأضاف أنّ القوّات الأمنيّة فتحت تحقيقاً بالحادث وتعمل على ملاحقة المتهم.