وزارة العدل: إطلاق سراح 899 نزيلاً خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح 899 نزيلاً خلال الشهر الماضي، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "تم إطلاق سراح 899 نزيلاً من مختلف سجون دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر كانون الأول الماضي، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة ومتابعة اللجان المختصة في التدقيق والمراجعة".

كذلك أوضح أن "491 نزيلاً تم إطلاق سراحهم استناداً إلى قانون العفو العام بعد استكمال الإجراءات القانونية والتأكد من شمولهم بأحكام القانون، فيما تم الإفراج عن 408 نزلاء آخرين بموجب قرارات قضائية أخرى" .

فيما أكد البيان أن "عمليات الإفراج تتم بعد تدقيق الملفات للنزلاء والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون بعدالة ودقة، ويحفظ حقوق الدولة والمجتمع والنزلاء على حد سواء".