المرور العامة: تصريح بشأن مخالفة حزام الأمان وموعد استيفاء الغرامات

نفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، الأنباء التي تتحدث عن عدم رصد حزام الأمان بالكاميرات، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد حيدر شاكر، للوكالة الرسمية، إن "إرسال الرسائل النصية للمخالفين يتم عبر تطبيق (عين العراق) لإشعارهم بالمخالفات المرورية"، داعياً السائقين إلى "الالتزام بالقوانين للحفاظ على النظام العام"، كذلك أضاف أن "الأنباء التي تتحدث عن عدم رصد مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان عبر الكاميرات غير صحيحة، وتم توضيح ذلك مراراً"، لافتاً إلى أن "استيفاء مبالغ الغرامات يتم حصراً عند تجديد السنوية أو تسجيل المركبة أو أي معاملة مرورية أخرى".



