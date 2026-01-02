الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
هيئة النزاهة تنفي ترشيح رئيسها لرئاسة مجلس الوزراء
وكالة انباء براثا
114
2026-01-02
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العدل: إطلاق سراح 899 نزيلاً خلال الشهر الماضي
المرور العامة: تصريح بشأن مخالفة حزام الأمان وموعد استيفاء الغرامات
مديرية الدفاع المدني تعلن تحديث اسطولها بالكامل
هيئة النزاهة تنفي ترشيح رئيسها لرئاسة مجلس الوزراء
فعاليات شعبية لاستذكار قادة النصر في بغداد وعدد من المحافظات هذا اليوم
العتبة العباسية المقدسة تطلق فعاليات الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات
الشمري يكلف الزركاني قائداً لشرطة بابل
مؤسسة الشهداء توضح بشأن ملف الرواتب التقاعدية لبعض الفئات
رئاسة الجمهورية تنفي أنباء تحديد الراتب التقاعدي للرئيس بـ 90 مليون دينار
بعثة الأمم المتحدة تعلن انتهاء ولايتها الرسمية في العراق
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
محافظة بغداد: المباشرة بإنشاء ثلاثة أبنية للعيادات التعليمية في الجامعة العراقية
382
التقاعد العامة: استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني
372
وزارة النفط: تخصيص 100 لتر من النفط الأبيض للعوائل المتضررة جرّاء السيول في كركوك وقضاء جمجمال
363
رئيس الوزراء يوجه بدراسة برنامج تعظيم الإيرادات
355
وزارة العدل تعلن افتتاح دائرتي كاتب عدل بغداد الجديدة الصباحي والمسائي
352
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك