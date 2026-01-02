الأخبار

الشمري يكلف الزركاني قائداً لشرطة بابل


كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، اللواء عباس الزركاني قائداً لشرطة محافظة بابل.

وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان أن "التكليف جاء بهدف تطبيق استراتيجية التدوير الوظيفي وتعزيز المرونة في الأدوار القيادية، حيث كلف الوزير قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي كامل الحسناوي مديراً لمديرية التسجيل الجنائي، فيما كلف اللواء عباس الزركاني قائداً لشرطة محافظة بابل".

وفي ذات السياق، أفاد مصدر أمني بنقل قائد شرطة بابل اللواء علي الحسناوي إلى منصب مدير مديرية التسجيل الجنائي، وتكليف اللواء عباس الزركاني بديلاً عنه.

