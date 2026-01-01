الديمقراطي الكردستاني يعقد اجتماعاً السبت المقبل لمناقشة ملف منصب رئيس الجمهورية

أكد مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، أن المكتب السياسي للحزب سيعقد اجتماعاً السبت المقبل لمناقشة ملف منصب رئيس الجمهورية وملفات أخرى.

وقال المصدر إن "الاجتماع سيعقد برئاسة مسعود بارزاني، وبحضور نائبيه نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، في بيرمام يوم السبت الموافق 3 كانون الثاني 2026".

واضاف المصدر أن "الاجتماع سيناقش منصب رئيس جمهورية العراق، وعملية انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان العراقي خلال الأيام الماضية".

وأوضح أن "الاجتماع سيناقش ايضا تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان، والحكومة الاتحادية والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلا عن الوضع العام في العراق والمنطقة".

وأشار الى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان الحزب سيرشح أحداً لمنصب رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "هذه القضية وعدة ملفات أخرى ستتم مناقشتها خلال الاجتماع".

والثلاثاء الماضي، رفعت رئاسة مجلس النواب، الجلسة الى الاثنين المقبل، بعد انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس فرهاد الأتروشي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لتكتمل عضوية هيئة رئاسة البرلمان.

فيما أعلن رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كما قدم النائب يوسف الكلابي لرئيس المجلس ورقة الكتلة النيابية الأكبر المكلفة بترشيح رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة.