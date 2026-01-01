الأخبار

الديمقراطي الكردستاني يعقد اجتماعاً السبت المقبل لمناقشة ملف منصب رئيس الجمهورية


أكد مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، أن المكتب السياسي للحزب سيعقد اجتماعاً السبت المقبل لمناقشة ملف منصب رئيس الجمهورية وملفات أخرى.

وقال المصدر إن "الاجتماع سيعقد برئاسة مسعود بارزاني، وبحضور نائبيه نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، في بيرمام يوم السبت الموافق 3 كانون الثاني 2026".

واضاف المصدر أن "الاجتماع سيناقش منصب رئيس جمهورية العراق، وعملية انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان العراقي خلال الأيام الماضية".

وأوضح أن "الاجتماع سيناقش ايضا تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان، والحكومة الاتحادية والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلا عن الوضع العام في العراق والمنطقة".

وأشار الى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان الحزب سيرشح أحداً لمنصب رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "هذه القضية وعدة ملفات أخرى ستتم مناقشتها خلال الاجتماع".

والثلاثاء الماضي، رفعت رئاسة مجلس النواب، الجلسة الى الاثنين المقبل، بعد انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس فرهاد الأتروشي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لتكتمل عضوية هيئة رئاسة البرلمان.

فيما أعلن رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كما قدم النائب يوسف الكلابي لرئيس المجلس ورقة الكتلة النيابية الأكبر المكلفة بترشيح رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الديمقراطي الكردستاني يعقد اجتماعاً السبت المقبل لمناقشة ملف منصب رئيس الجمهورية
الشيخ جلال الدين الصغير : استعدادات غير معتادة.. ماذا يحدث على الساحة العالمية؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يدفع أوروبا لإعداد مواطنيها للظروف الاستثنائية أثناء الحروب؟
الشيخ جلال الدين الصغير : بين العطاء والإيثار.. دروس من سيرة شهيد المحراب (قدس سره)
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن انهيار حضارة الاستكبار.. مؤشرات تتسارع قبل الأحداث الكبرى
الشيخ جلال الدين الصغير : اوربا والفخ الامريكي باسقاط قيود الحرب الباردة، وسوريا تبدأ بالتفتت والخراب… ما هي خيارات الانتظار ان تدحرجت كرة الاستحقاقات؟
غسل أرجاء المرقد العلوي وتهيئة أكثر من مليون وردة بمناسبة ولادة الإمام علي (ع)
القبص على متهمين اثنين بحوزتهما أكثر من كيلو غرام مخدرات في بغداد
الإطار التنسيقي يستعد لاجتماع حاسم لبحث شخصية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة
الصحة تعلن تسجيل 500 إصابة في ليلة رأس السنة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك