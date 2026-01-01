القبص على متهمين اثنين بحوزتهما أكثر من كيلو غرام مخدرات في بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، إلقاء القبض على متهمين إثنين بحوزتهما أكثر من كيلوغرام من المخدرات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ، إن "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (28 مخدرات)، في منطقة الأمين شرقي بغداد".

واشارت الى انه "ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات تقدر بكيلو وربع غرام،"، مبينة انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة".