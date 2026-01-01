الإطار التنسيقي يستعد لاجتماع حاسم لبحث شخصية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة

اكّد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، ان قوى الإطار ستعقد بداية الاسبوع المقبل اجتماعا مهما لطرح ملفات متعددة، ابرزها التوافق على شخصية يتم ترشيحها لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال عبد الهادي في حديث صحفي، ان "عدد المرشحين لهذا المنصب انحصر الى ثلاثة اسماء في الوقت الحالي"، مبينا انه "حتى الان لا يمكن الجزم بهوية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل وجود رؤى متباينة لدى قوى الإطار التنسيقي".

واضاف ان "الاجتماع المقبل قد يقرب وجهات النظر، وربما يسفر عن توافق حول شخصية محددة، لكن في كل الاحوال المفاجآت واردة".

ويتصاعد النقاش داخل الإطار التنسيقي حول شكل المرحلة السياسية المقبلة، وتوزيع مراكز القرار بين قواه الاساسية، لا سيما مع اعلان ائتلاف الاعمار والتنمية تمسكه باحقية ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لولاية ثانية، مقابل طرح اسماء اخرى داخل الإطار تبحث عن فرصة لتصدر المشهد الحكومي.

كما يتقاطع ملف رئاسة الحكومة مع مخرجات جلسة انتخاب رئاسة مجلس النواب ونائبيه، وما رافقها من توازنات بين القوى الشيعية والسنية والكردية، الامر الذي يجعل اجتماع الاسبوع المقبل داخل الإطار التنسيقي محطة مفصلية في رسم ملامح السلطة التنفيذية للدورة المقبلة.