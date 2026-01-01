الصحة تعلن تسجيل 500 إصابة في ليلة رأس السنة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل نحو 500 إصابة بالألعاب النارية، والطلق الناري وحوادث سير، في ليلة رأس السنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن "وزارة الصحة سجلت إحصائية غير نهائية للإصابات في ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية تشير إلى تسجيل نحو 300 إصابة، كان أغلبها في جانب الرصافة، منها 200 إصابة في الرصافة، وتقريباً 67إصابة في الكرخ، أما بقية الإصابات فتوزعت بين جميع المحافظات العراقية".

وأوضح، أن "هذه الإحصائية غير نهائية، لأن بعض المصابين لم يراجعوا المؤسسات الصحية"، متوقعاً "تسجيل أعداد أخرى". وأشار إلى، أنه "تم تسجيل 43 إصابة بسبب إطلاق الأعيرة النارية، إضافة إلى 140 إصابة بحوادث السير، و86 إصابة أخرى متفرقة".

وأكد، أن "جميع هذه الحالات تلقت العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم نقلها إلى المؤسسات الصحية وردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات، حيث تلقوا الرعاية الطبية المطلوبة".

ونوه إلى، أن "أغلب الحالات كانت طفيفة إلى متوسطة، إلا أن بعض الإصابات تطلبت الدخول إلى المستشفى وما زال المصابون يتلقون الرعاية الطبية".

وبين البدر، أنه "لم يتم تسجيل أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، مع توفر الملاكات الطبية التي تعمل على مدار 24 ساعة، ليس فقط للحالات الطارئة، بل أيضاً للخدمات الروتينية مثل الولادة، ومراجعات المرضى وحوادث السير".

وأضاف، أن "المؤسسات الصحية مستمرة بالعمل على مدار 24 ساعة، وأن الوزارة وجهت نداءات قبل مناسبة ليلة رأس السنة، إلا أن مستوى الالتزام لم يكن كما هو متوقع".

وأعرب عن أمله في أن "تشهد المناسبات المقبلة جدية أكبر من قبل الأهالي في متابعة أبنائهم، ومن الجهات المعنية في ما يخص إطلاق النار والألعاب النارية، وعدم السماح باستيراد وتسويق هذه الألعاب الخطرة".

وشدد على "ضرورة تقنين استخدام الألعاب النارية حسب الفئات العمرية"، مبيناً أن "أغلب الإصابات، ولا سيما بين الأطفال، كانت بسبب الألعاب النارية وألعاب الأطفال الخطرة مثل الصجم".