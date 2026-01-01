الهيئة العامة للجمارك: بدء تطبيق البيان الجمركي المسبق على السلع والبضائع كافة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق البيان الجمركي المسبق على السلع والبضائع كافة، إذ أشارت إلى المباشرة بتطبيق التعرفة الجمركية الجديدة على السيارات الهجينة وبعض السلع، أكدت إلغاء العمل بنظام المقطوعة للحاويات في الموانئ واعتماد الترسيم على أساس المواد، فقد ذكر مدير عام الهيئة ثامر قاسم للوكالة الرسمية، إنه "تم اليوم بدء العمل بتطبيق قرار 957 لسنة 2025 الذي يتضمن اعتماد التعرفة الجديدة للسلع والبضائع مع فرض رسم جمركي على السيارات الهجينة (الهايبرد) دون تأثر باقي العجلات والآليات والسيارات في الرسم الجمركي، مع فرض رسم جمركي بنسبة 5 بالمئة على قيمة الذهب، إضافة إلى زيادة الرسم الجمركي على بعض المواد".

وأضاف، أن "السلع الضرورية والمواد الغذائية لم تتأثر بشكل كبير في زيادة التعرفة الجمركية"، مشيرا إلى، أن "استقطاع الضريبة سيكون من خلال نظام السيكودا، حيث سيتم استقطاع الأمانات الضريبية عند ورود السلع والبضائع في المراكز الجمركية كافة وتحويلها عن طريق الاسيكودا إلى الهيئة العامة للضرائب ضمن حسابات المكلفين للتحاسب الضريبي فيما بعد".

كما أكد، أنه "تم إلغاء العمل بنظام المقطوعة بالنسبة للحاويات في الموانئ، حيث اعتمدنا سابقاً نظام المقطوعة للحاويات وهي 3-4 ملايين، اما الآن سيتم الترسيم على أساس المواد وفقاً للضوابط المعتمدة في الهيئة العامة للجمارك وقانون التعرفة واعتماد المعايير الدولية للجمارك العالمية في ما يتعلق بالترسيم على السلع والبضائع"، لافتاً إلى، أن "الترسيم سيتم على نوع السلعة وقيمتها وليس على نظام المقطوعة بالنسبة للحاويات".

وتابع، أنه "تم تطبيق البيان الجمركي المسبق اعتباراً من اليوم على السلع والبضائع كافة، حيث كان في الأول من كانون الأول الماضي تم تطبيق البيان الجمركي المسبق على سلع محددة وهي السيارات والذهب والمجوهرات وأجهزة التبريد، أما الآن فإن جميع السلع ستخضع للبيان الجمركي المسبق أي أن التاجر أو المستورد بدءًا يصرح جمركياً عن طريق البيان الجمركي المسبق قبل التحويل المالي وبعد ذلك يتم التحويل المالي، وعندما ترد البضاعة إلى الحدود يتم تصفية البيان الجمركي المسبق ومقارنته، والذي سيحد من التلاعب في المعاملات الجمركية وينعكس على زيادة الإيرادات".