العتبة العباسية المقدسة تطلق فعاليات مهرجان روح النبوة الثقافي النسوي العالمي

أطلقت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان روح النبوة الثقافي النسوي العالمي بنسخته الثامنة، بمشاركة عربية ودولية، تحت شعار (فاطمة الزهراء -عليها السلام- مجمع النورين: النبوة والإمامة)، وبعنوان (فاطمة الزهراء -عليها السلام- بناء الوعي وإحياء القيم)، ويستمر ثلاثة أيام، حيث ذكر بيان للعتبة المقدسة، أن "المهرجان، حضره المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، السيد أحمد الصافي، وأمينها العام، السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، ومسؤولوها ورؤساء أقسامها، وشخصيات رسمية، وأكاديميات وباحثات ووفود نسوية من لبنان وتونس وإيران وأفغانستان وإندونيسيا والكويت والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين".

وأضاف ان "المهرجان افتتح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت قارئ العتبتين المقدستين، حيدر البزوني، تلتها قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق الأبرار، ثم عزف النشيد الوطني، إضافة إلى أنشودة العتبة العباسية المقدسة (لحن الإباء)".