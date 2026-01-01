مديرية المرور العامة: تخفيض الغرامات مرتبط بإجراءين رئيسيين

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن غرف عمليات مشتركة لتنظيم الشوارع، فيما أشارت الى أن تخفيض مبلغ الغرامات مرتبط بتعديل القانون أو صدور عفو برلماني، إذ ذكر مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر للوكالة الرسمية، إن "هناك غرف عمليات مشتركة مع أمانة بغداد والبلديات ودائرة الطرق والجسور تهدف إلى تطوير الخدمات وتنظيم الشوارع بالشكل الأمثل"، مشيراً إلى أن "تنظيم الحركة المرورية مسؤولية مشتركة بين هذه الجهات".

كذلك أضاف أن "إنشاء الفواصل الحديدية والجزر الوسطية يقع ضمن اختصاص أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور"، مبيناً أن "تخفيض الغرامات أو شمولها بالعفو يتم فقط عبر تعديل قانون المرور أو صدور عفو من مجلس النواب".