حالة الطقس: استمرار تساقط الأمطار والثلوج مع ارتفاع في درجات الحرارة في بعض المناطق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار والثلوج مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط الأمطار والثلوج فيها، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 4، السليمانية 7، أربيل ونينوى 8، كركوك وذي قار 11، صلاح الدين 14، ديالى 15، بغداد والأنبار 16، كربلاء المقدسة 17، واسط وميسان والمثنى 18، والنجف الأشرف وبابل والديوانية والبصرة 19".

كذلك أضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار فيهما كما تتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية، ويكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مثيرة للغبار في بعض الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية: (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".

كما لفت إلى، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع محافظات العراق".

وأوضح أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".