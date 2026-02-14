وزارة العدل: تكشف بالأرقام جنسيات الإرهابيين المنقولين من سوريا

كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، عن جنسيات الإرهابيين المنقولين من سوريا الى العراق، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي للوكالة الرسمية، أنه "بلغ عدد السجناء الكلي 5703 من 61 دولة بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً"، لافتا الى أن "عدد العراقيين بلغ 467، أما السوريين 3543"، وتابع أنه "في سجن الكرخ المركزي تم تأهيل القاعات وتصنيف الارهابيين من خلال قاعدة البيانات التي تم تزويد العراق بها من قبل التحالف الدولي المتمثل بـ (کندا، امريكا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند، استراليا بلجيكا، جيورجيا، الدنمارك)".

كذلك أشار الى ان "أكثر الاعداد جاءت من البلدان التالية: المغرب 187، تركمانستان 165، تركيا 181، تونس 234، روسيا 130، مصر 116".

وأضاف أن "مجلس الامن الوطني العراقي وبطلب من التحالف الدولي قرر استلام الارهابيين الدواعش من خلال جهاز مكافحة الارهاب في قاعة الشهيد محمد علاء الجوية وعن طريق منفذ ربيعة بواسطة العمليات المشتركة"، مبيناً أن "هناك لجنة برئاسة وكيل استخبارات الداخلية وجهاز المخابرات والامن الوطني لمتابعة الامر، فضلاً عن وجود لجان قضائية لإصدار الأحكام".

كما أوضح، أن "وزارة العدل جهة ايداع، ومن الممكن ابرام مذكرات تعاون بعد الحكم من خلال القيادات، وايضاً من اجل المعاملة بالمثل وتحقيق المصلحة الوطنية العليا".