الأمانة العامة للانتفاضة الشعبانية تقيم مؤتمرها السنوي الـ 35 في كربلاء المقدسة

أقامت الأمانة العامة للانتفاضة الشعبانية، اليوم السبت، مؤتمرها السنوي لمناسبة الذكرى السنوية لانطلاقها في العام 1991 من القرن الماضي بحضور عدد كبير من أبناء المحافظة والمشاركين فيها، حيث ذكر رئيس المكتب السياسي للانتفاضة الشعبانية / نداء العراق في بابل، هادي كاظم جواد للوكالة الرئيسية، إنه "تحت شعار (الانتفاضة الشعبانية امتداد لثورة الإمام الحسين "ع") ولمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للانتفاضة الشعبانية ضد أعتى نظام ديكتاتوري مجرم عرفه التاريخ تقيم الأمانة العامة للانتفاضة الشعبانية احتفالية مركزية في كربلاء المقدسة تخليداً لهذه الذكرى الخالدة وٱستذكاراً لشهداء الحق، شهداء المقابر الجماعية أنصار الإمام الحسين (ع) وثواره الأحرار، عنوان البطولة والفداء، وتأكيداً لموقفها الثابت ضد الظلم والطغيان في كل زمان ومكان".

كما أكد، أن "الانتفاضة الشعبانية ستبقى ثورة مستمرة في التاريخ الى الأبد وذكرى خالدة لجميع ابناء الانتفاضة الشعبانية وتذكيراً لما عمله النظام المجرم الفاشي الذي جعل العراق ساحة للقتل والتخريب والطغيان والمقابر الجماعية".