هيئة النزاهة توقف عملية التلاعب بتسجيل عقار مملوك للدولة في كربلاء المقدسة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف عملية التلاعب بتسجيل عقار مملوك للدولة في كربلاء المقدسة بقيمة (11) مليار دينار، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أثمرت عن إيقاف عمليَّة التلاعب بتسجيل عقارٍ تعود ملكيَّـته للدولة في مُحافظة كربلاء المقدسة، مُبيّـنا أنَّ "القيمة التقديريَّـة للعقار تفوق أحد عشر مليار دينار".

كما لفتت الهيئة ، إلى أن "فريقاً ميدانياً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق كربلاء المقدسة، رصد معلوماتٍ عن وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في تسجيل عقارٍ تبلغ مساحته (596) م2 ويشغل موقعاً مُتميّزاً في المدينة، لافتا إلى أنَّ "أعمال البحث والتحرّي وجمع المعلومات والتدقيق قادت إلى الكشف عن أنَّ ملكيَّة العقار تعود إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء المقدسة".

وأضافت، أنَّ "الفريق شخَّص عدم تدقيق جميع قيود العقار الذي استملكته البلديَّة في أعوام سابقة، مُوضحةً أنَّه جرت على العقار - الذي هو عبارة عن بناية هيكل قيد الإنشاء بواقع (10) طوابق حالياً، ومخطط له أن يكون (22) طابقاً - جرت عليه عدَّة معاملاتٍ تصرُّفيَّـة من تسجيلٍ وبيعٍ وتوحيدٍ وإفرازٍ بأسماء عدَّة مُواطنين، مُنوّهة بأنَّ "قيمة العقار التقديريَّـة تصل إلى (11,026,000,000) أحد مليار دينارٍ".

كذلك بيّنت أنَّ "قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر إثبات عائديَّة العقار إلى البلديَّة، ووضع إشارة الحجز الاحتياطيّ، وتسليمه إلى المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة البلديَّة بموجب محضر تسليمٍ أصوليٍّ، للمُحافظة عليه كشخصٍ ثالثٍ، وعدم التصرُّف به؛ لحين إقامة دعوى إبطال قيد العقار، وإعادة تسجيله باسم المالك الحقيقي".