مجلس القضاء يسترد أكثر من 89 مليار دينار إلى خزينة الدولة

أعلنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، استرداد أكثر من 89 مليار دينار إلى خزينة الدولة، فقد ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، ان "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، قامت باسترداد مبلغ مالي قدره (89,195,330,861) ديناراً إلى خزينة الدولة".

كذلك أوضح أنه "تم استرداد المبلغ من قبل مجلس الطعن المشكل للنظر في الطعون الواردة على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، إذ أُنجزت كافة الطعون المنظورة من قبله، مما ساهم في رفد الخزينة العامة للدولة بهذا المبلغ".