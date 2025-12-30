الأخبار

وزارة النفط: تخصيص 100 لتر من النفط الأبيض للعوائل المتضررة جرّاء السيول في كركوك وقضاء جمجمال


 

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 100 لتر من النفط الأبيض لكل عائلة من العوائل المتضررة جراء السيول والفيضانات في محافظة كركوك وقضاء جمجمال، فيما بيّنت أن عدد العوائل المتضررة بلغ أكثر من 2500 عائلة، فقد ذكر مدير فرع كركوك لتوزيع المنتجات النفطية علي محمد ربيع للوكالة الرسمية، إنه "بموافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، وبإشراف وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، ومدير عام شركة التوزيع حسين طالب عبود، بناءً على طلبٍ من محافظ كركوك، ريبوار طه مصطفى ومتابعة ميدانية من مدير فرع كركوك لتوزيع المنتجات النفطية، علي محمد ربيع ، خصصت وزارة النفط الاتحادية كمية 100 لتر من منتوج النفط الأبيض للعوائل المتضررة في محافظة كركوك وقضاء جمجمال من جراء السيول والفيضانات الأخيرة".

وأضاف أن "التخصيص سيتم بواقع (100 لتر) لكل عائلة، وبالسعر الرسمي 150 دينار للتر الواحد، مع استثنائهم من التجهيز وفق برنامج القسيمة النفطية الإلكترونية، دعمًا للعوائل التي تضررت للتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الاستثنائية ،والبالغ عددهم أكثر من 2500 عائلة".

كما أوضح أن "هذا الإجراء جاء ضمن الاستجابة العاجلة لوزارة النفط وبالتنسيق مع حكومة كركوك المحلية وخلية الأزمة فيها، لضمان إيصال الكميات المقررة إلى مستحقيها من هذه العوائل في محافظة كركوك وقضاء جمجمال المحاذي للمحافظة".

كذلك أشار إلى أنه "سيتم التوزيع بإشراف ميداني مباشر من قبل لجنة مشتركة تتضمن ديوان محافظة كركوك وفرع شركة التوزيع في المحافظة".

وزارة النفط: تخصيص 100 لتر من النفط الأبيض للعوائل المتضررة جرّاء السيول في كركوك وقضاء جمجمال
