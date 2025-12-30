الأخبار

رئيس الوزراء يوجه بدراسة برنامج تعظيم الإيرادات


 

وجّه رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بدراسة برنامج تعظيم الإيرادات المالية وتقديم مقترحات نهائية بشأنه، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، حيث ناقش الاجتماع، وهو الثالث الخاص بتعظيم الإيرادات المالية، البرنامج الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، التي قدم رئيسها شرحاً مفصلاً عن هذا البرنامج والخطوات التي اشتمل عليها، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة البرنامج وتقديم مقترحات نهائية للمجلس لكي تتخذ القرارات النهائية بشأنها".

كما أضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش موضوع آليات الإقراض من صندوق دعم التصدير، وفي هذا الصدد أوعز رئيس مجلس الوزراء بإعداد کشف بكل الصادرات والمصدرين والكميات والجهات المصدرة إليها من أجل اتخاذ القرارات الخاصة بمبدأ الإقراض من صندوق دعم التصدير"، وتابع البيان أن "الاجتماع استكمل مناقشة مخرجات الجلسة السابقة الخاصة بتعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1033) لسنة 2025، بجانب تقييم مقترحات لجنة الجباية الضريبية".

