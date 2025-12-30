وزارة العدل تعلن افتتاح دائرتي كاتب عدل بغداد الجديدة الصباحي والمسائي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، افتتاح دائرتي كاتب عدل بغداد الجديدة الصباحي والمسائي في بغداد، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "الوزارة افتتحت اليوم دائرتي كاتب عدل بغداد الجديدة الصباحي والمسائي في بغداد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية وتوسيع نطاق الخدمات العدلية لتسهيل وصولها إلى المواطنين".

فيما أكد مدير عام دائرة الكتاب العدول، يوسف حويز خورشيد، أن "افتتاح البناية الجديدة للدائرتين يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات العدلية من المواطنين وتعزيز البنية التحتية للقطاع العدلي، لتلبية احتياجات المواطنين، وبما ينسجم مع توجهات الوزارة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة".

كما أضاف أن "دائرتي كاتب عدل بغداد الجديدة الصباحي والمسائي ستباشران باستقبال المواطنين وتقديم مختلف الخدمات العدلية، وفق أحدث النظم الإدارية والتنظيمية والأجهزة الحديثة، واعتماد الأنظمة الإلكترونية وفق المواصفات العالمية في عمل دوائر الكتاب العدول، وبما ينسجم مع متطلبات التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل".