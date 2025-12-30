دائرة بيئة ذي قار: تتخذ إجراءات ضد الصيد الجائر

أكد مدير بيئة ذي قار موفق حامد، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي تواجد لطائر الفلامنكو في أهوار المحافظة، فيما أشار إلى مصادرة أدوات الصيد الجائر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث ذكر حامد للوكالة الرسمية، إنه "من خلال جولاتنا في أهوار الجبايش خلال الأيام الماضية لم نشاهد أي تواجد لطائر الفلامنكو أو صيده من قبل الصيادين في محافظة ذي قار".

وأضاف أن "فريقاً فنياً متخصصاً قام بزيارة يوم السبت الماضي إلى منطقة الجبايش والأهوار تحديداً، بهدف إطلاق مجموعة من الطيور التي تمت مصادرتها من العاصمة بغداد من سوق الغزل"، لافتاً الى أنه "تم إطلاق الطيور في بيئتها الطبيعية بيئة الأهوار برفقة الشرطة البيئية والمسؤولين والمعنيين في المحافظة المختصين بشؤون التنوع البيولوجي".

وبين أن "هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 المادة 18 التي تمنع اصطياد وبيع والمتاجرة بالحيوانات أو الطيور المهددة بالانقراض للحفاظ عليها".

كما لفت إلى أنه "تمت مصادرة جميع الأدوات التي يتم استخدامها في الصيد، كما تم توجيه وإصدار كتب إلى مديرية شرطة ذي قار لغرض متابعة هذه الحالة"، منوهاً بأن "هذه الظاهرة الخطيرة تستنزف وتهدد الطيور والحياة البيئية والتنوع البيولوجي في مناطق الأهوار".

وأكد أنه "تم تسجيل مخالفتين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما من قبل مركز شرطة حماية البيئة"، موضحاً أنه "خلال الزيارة للأهوار لم نشهد أو نجد طائر الفلامنكو في المنطقة".