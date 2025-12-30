الأخبار

مديرية المرور العامة تعلن وضع استراتيجية إلكترونية لإدارة الشوارع في بغداد


 

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن استراتيجية إلكترونية لإدارة الشوارع في بغداد، فيما أشارت الى أن هناك مقترحات لمواجهة زيادة أعداد المركبات، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد حيدر شاكر للوكالة الرسمية، إن "المديرية وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة الشوارع إلكترونياً في أغلب التقاطعات وشوارع العاصمة بغداد، من خلال مراقبة الطرق وتنظيم حركة السير بواسطة الرادارات والكاميرات الذكية وإشارات المرور الذكية"، مبيناً أن "استخدام التكنولوجيا الحديثة سيسهم في الحد من الحوادث المرورية، وينعكس إيجاباً على انسيابية حركة السير، فضلاً عن تقليل الزخم المروري في شوارع بغداد وبقية المحافظات".

كذلك أضاف، أن "مديرية المرور العامة لديها عدة مقترحات لمواجهة الزيادة في أعداد المركبات، في ظل النمو السكاني، ولاسيما في العاصمة بغداد"، مشيراً إلى "وجود مساعٍ لتحقيق التوازن بين أعداد المركبات والقدرة الاستيعابية للشوارع".

كما أوضح، أن "التعامل مع المركبات القديمة يخضع لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والذي ينظم العلاقة بين المديرية وسائقي المركبات"، لافتاً إلى أن "أي تعديل على قانون المرور سيتضمن مواد قانونية تتيح للمديرية تنظيم هذا الملف".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
