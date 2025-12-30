مديرية المرور العامة تعلن وضع استراتيجية إلكترونية لإدارة الشوارع في بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن استراتيجية إلكترونية لإدارة الشوارع في بغداد، فيما أشارت الى أن هناك مقترحات لمواجهة زيادة أعداد المركبات، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد حيدر شاكر للوكالة الرسمية، إن "المديرية وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة الشوارع إلكترونياً في أغلب التقاطعات وشوارع العاصمة بغداد، من خلال مراقبة الطرق وتنظيم حركة السير بواسطة الرادارات والكاميرات الذكية وإشارات المرور الذكية"، مبيناً أن "استخدام التكنولوجيا الحديثة سيسهم في الحد من الحوادث المرورية، وينعكس إيجاباً على انسيابية حركة السير، فضلاً عن تقليل الزخم المروري في شوارع بغداد وبقية المحافظات".

كذلك أضاف، أن "مديرية المرور العامة لديها عدة مقترحات لمواجهة الزيادة في أعداد المركبات، في ظل النمو السكاني، ولاسيما في العاصمة بغداد"، مشيراً إلى "وجود مساعٍ لتحقيق التوازن بين أعداد المركبات والقدرة الاستيعابية للشوارع".

كما أوضح، أن "التعامل مع المركبات القديمة يخضع لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والذي ينظم العلاقة بين المديرية وسائقي المركبات"، لافتاً إلى أن "أي تعديل على قانون المرور سيتضمن مواد قانونية تتيح للمديرية تنظيم هذا الملف".