حالة الطقس: درجات حرارة متفاوتة وأمطار رعدية وثلوج شمالاً


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وثلوجاً شمال البلاد، وتفاوتاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "يوم غد الأربعاء سيكون الطقس غائماً مع أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، وفرص مهيأة لهطول ثلوج في تلك المناطق، كما يتشكل ضباب خفيف إلى متوسط صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والثلج (2-4) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب يصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: نينوى 3، السليمانية ودهوك 4، كركوك وأربيل 6، ديالى وصلاح الدين والأنبار 9، واسط وميسان 10، النجف الأشرف 11، بغداد والديوانية وذي قار 12، كربلاء المقدسة 13، بابل والمثنى 14، البصرة 16".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون غزيرة ورعدية أحياناً على المرتفعات الجبلية من أربيل ودهوك وفرص مهيأة لهطول ثلوج في تلك المناطق، كما يتشكل ضباب خفيف إلى متوسط صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي المطر والثلج (2-4) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب يصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

كما لفت إلى، أن "الجمعة القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً وتكون متفرقة في بعض أقسام المنطقة الوسطى وفرص مهيأة لهطول ثلوج في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، كما يتشكل ضباب خفيف إلى متوسط صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية: (6-8) كم وفي المطر والثلج (2-4) كم، وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب يصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

كذلك أوضح، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم يتحول ليلاً إلى صحو، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة وخاصة في المنطقة الشمالية على أن يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم، وفي الضباب (2-4) كم".

