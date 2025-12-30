وزارة الداخلية تحدد مواقع الاحتفالات برأس السنة وتوجه بالالتزام بالأنظمة العامة

حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مواقع احتفالات أعياد رأس السنة في بغداد والمحافظات، فيما وجهت المواطنين بالالتزام في الأنظمة العامة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "في الوقت الذي تتقدم فيه وزارة الداخلية العراقية إلى أبناء شعبنا الكريم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول أعياد رأس السنة الميلادية، أعلنت عن الأماكن المخصصة لإقامة الاحتفالات الرسمية والشعبية في بغداد وبقية المحافظات".

داعية المواطنين إلى "الالتزام بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على الأمن والنظام العام، وصوناً للذوق العام، ومراعاة لخصوصية هذه المناسبة السعيدة".

كما ذكرت الوزارة، قائمة بالأماكن المخصصة لإقامة الاحتفالات الرسمية والشعبية: