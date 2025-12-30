الدفاع المدني يسيطر على حريق التهم مخزن للأخشاب في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق التهم مخزناً للأخشاب في بغداد، حيث ذكر بيان للمديرية، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن كبير للأخشاب، والذي تم إنشاؤه من البلوك ومسقوف بألواح الجينكو، وتبلغ مساحته 1500 متر مربع، في منطقة الكرغولية الواقعة جنوب شرق بغداد الرصافة".

كذلك أضاف أن"مديرية الدفاع المدني دفعت بعجلات الإطفاء التخصصية الحديثة مدعومة بالعجلات الحوضية المساندة بكامل طواقمها، للتعامل مع الحريق بشكل فوري وفعّال، حيث طوقت فرق الإطفاء المخزن المحترق من أربعة محاور، وأنهت امتداد النيران بعد نجاحها في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة التامة على الحريق، واستكمال عمليات التبريد دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليص الأضرار المادية الناتجة عن الحادث"، وتابع أن"على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وحسب السياقات القانونية المتبعة".