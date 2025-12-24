الشيخ همام حمودي للسفير التركي: أولوياتنا تشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات الداخلية والإقليمية

أكد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الأربعاء، أن الأولويات في المرحلة الحالية تتمثل في تشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات الداخلية والإقليمية المتصاعدة.

وقال مكتب رئيس المجلس في بيان إن "الشيخ حمودي استقبل اليوم أنيل بورا إنيان سفير تركيا لدى بغداد، وبحثا التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، ومستجدات المشهد السياسي العراقي والحوارات الجارية لتشكيل الرئاسات الثلاث".

وأكد الشيخ حمودي خلال اللقاء أن "التحديات الإقليمية المتسارعة تفرض على دول المنطقة تعزيز التنسيق والحوار المشترك لتجنيبها مزيداً من الأزمات".

ولفت الشيخ حمودي، إلى "حرص القوى الوطنية العراقية على تعزيز استقرار البلد وادواره برؤية واقعية جامعة لتشكيل سلطات قوية بمستوى متطلبات المرحلة"، منوهاً إلى ان "ذلك يتصدر الأولويات الوطنية".

من جانبه، عبّر السفير التركي عن حرص بلاده على "دعم استقرار العراق"، مؤكداً على "أهميته الكبيرة في المنطقة، وحرص أنقرة على تنمية علاقات التعاون مع بغداد بمختلف المجالات، وبما يدعم مصالح البلدين ومسارات الاستقرار في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة".