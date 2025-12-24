الأخبار

الشيخ همام حمودي للسفير التركي: أولوياتنا تشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات الداخلية والإقليمية


أكد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الأربعاء، أن الأولويات في المرحلة الحالية تتمثل في تشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات الداخلية والإقليمية المتصاعدة.

وقال مكتب رئيس المجلس في بيان إن "الشيخ حمودي استقبل اليوم أنيل بورا إنيان سفير تركيا لدى بغداد، وبحثا التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، ومستجدات المشهد السياسي العراقي والحوارات الجارية لتشكيل الرئاسات الثلاث".

وأكد الشيخ حمودي خلال اللقاء أن "التحديات الإقليمية المتسارعة تفرض على دول المنطقة تعزيز التنسيق والحوار المشترك لتجنيبها مزيداً من الأزمات".

ولفت الشيخ حمودي، إلى "حرص القوى الوطنية العراقية على تعزيز استقرار البلد وادواره برؤية واقعية جامعة لتشكيل سلطات قوية بمستوى متطلبات المرحلة"، منوهاً إلى ان "ذلك يتصدر الأولويات الوطنية".

من جانبه، عبّر السفير التركي عن حرص بلاده على "دعم استقرار العراق"، مؤكداً على "أهميته الكبيرة في المنطقة، وحرص أنقرة على تنمية علاقات التعاون مع بغداد بمختلف المجالات، وبما يدعم مصالح البلدين ومسارات الاستقرار في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
