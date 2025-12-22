الداخلية: اعتقال 4 مطلوبين دوليين وضبط 200 ألف حبة كبتاجون بالتعاون مع سوريا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 4 مطلوبين دوليين بحوزتهم 200 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون في عملية نوعية بالتعاون مع سوريا.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، العميد زياد القيسي، في بيان ، إنه "بحسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وإشراف المدير العام للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، واستنادًا للتعاون المستمر بين العراق وسوريا، تم رفد الجانب السوري بمعلومات أمنية واستخبارية دقيقة تم الحصول عليها من خلال التعاون بين المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وجهاز المخابرات الوطني".

وأكد القيسي، أنه "من خلال هذه المعلومات تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة تجار دوليين مطلوبين مهمين، وضبط بحوزتهم 200 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون".

وأضاف القيسي أنه "تم مصادرة هذه المواد وإحالة الملقى القبض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".