شرطة بابل تُوقف مشعوذًا استغل المواطنين ونصب عليهم بالمال

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، الإطاحة بـ"مشعوذ" بكمين امني ناجح في المحافظ.

وذكر بيان للقيادة، انه "على وقع بلاغات متكررة وردت إلى قيادة شرطة محافظة بابل عن عمليات نصب واحتيال تستهدف فئات هشة فكرياً وباحثة عن الأمل، بدأت الأجهزة الأمنية بفتح خيط التحقيق بهدوء، واضعةً نصب أعينها حماية المواطنين من أولئك الذين يتاجرون بالأوهام ويصطادون ضحاياهم باسم المساعدة والإنسانية".

وأضاف البيان، ان "المعلومات الأولية كشفت عن شخص وافد من إحدى المحافظات، اتخذ من أحد الدور السكنية داخل مناطق محافظة بابل مقراً لنشاطه المشبوه، متخفياً خلف ادعاءات ممارسة السحر والشعوذة، ومستغلاً بساطة ضحاياه وحسن نواياهم".

وتابع انه "بعد استكمال جمع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، نفذ مركز شرطة الشهداء التابع لمديرية شرطة الأقضية كميناً محكماً ، سبقته مراقبة دقيقة وتوثيق بالكاميرات، لتُسدل الستارة على نشاط المتهم وتُضبط لحظة سقوطه بالجرم المشهود".

وتشير إفادات المشتكين، وفق البيان، إلى أن "المتهم كان يعتمد اسلوباً نفسياً خبيثاً، إذ يستدرج ضحاياه عبر حديث مطول يستخلص خلاله معلومات شخصية يذكرونها دون وعي، ثم يوهمهم بطقوس تحاكي التنويم المغناطيسي، يرافقها لمس الكتف، ما يسبب – بحسب أقوالهم – حالة من الخمول والتشويش، يستغلها ليستولي على مبالغ طائلة منهم".

ولم يتوقف خداعه عند هذا الحد، بل كان يثير شفقة ضحاياه بادعاءات كاذبة عن تقديم مساعدات وتوزيع هدايا وعطايا على الفقراء والمعوزين، ليُضفي على أفعاله غطاءً إنسانياً زائفاً يخفي خلفه حقيقة الاستغلال والاحتيال، بحسب البيان.

وأكدت القيادة انه "جرى تنظيم الأوراق التحقيقية بحق المتهم أصولياً، تمهيداً لعرضه على السلطة القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".