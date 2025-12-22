هيئة الحشد الشعبي: سنباشر بإجراءات التسكين الوظيفي لمنتسبينا

أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، أنها ستباشر إجراءات التسكين الوظيفي لمنتسبيها خلال الأيام القليلة القادمة، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "الدائرة الإدارية والمالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، ستباشر خلال الأيام القليلة القادمة إجراءات التسكين الوظيفي للمنتسبين".

ودعا البيان جميع المنتسبين المشمولين إلى "تهيئة المستمسكات والوثائق الرسمية الأصلية الخاصة بالمنتسب، وفقاً للتفاصيل والمتطلبات المبيّنة في الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الحشد الشعبي عبر الرابط أدناه:

https://hfd.gov.iq/services/docs

فيما أكدت الهيئة بحسب البيان "أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة، بما يسهم في إنجاز الإجراءات بسلاسة ودقة".